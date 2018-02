SDX Energy fait une mise à jour de ses activités d’exploration gazière en Afrique du Nord

(Agence Ecofin) - Mardi, SDX Energy, le pétro-gazier britannique listé sur AIM a annoncé la signature en Egypte, d’un contrat de location de la plateforme de forage ST-6 appartenant à Sino-Tharwa Drilling Company pour le forage de quatre puits d’exploration sur South Disouq.

La plateforme est actuellement en opération pour le compte d’un autre opérateur dans le désert occidental et devrait être disponible fin février où il sera directement dirigé vers de prospect Ibn Yunus. Le forage devrait démarrer à la mi-mars.

Le forage d’Ibn Yunus-1X, l’un des plus importants sur South Disouq devrait durer entre 30 et 40 jours et ciblera les mêmes intervalles de gaz dans la formation Abu Madi du prospect SD-1X qui a révélé un intervalle de 65 pieds de rémunération nette de gaz naturel en avril 2017.

Après Ibn Yunus, la plateforme retournera sur SD-1X, où elle va forer deux puits d'évaluation, avant de passer à la perspective Kelvin-1X.

SDX est l’opérateur de South Disouq avec 55% d’intérêts. Il a également annoncé avoir bien avancé dans le développement de Rabul 5 sur la concession onshore West Gharib, en Egypte. Le puits Rabul 5 est le premier des deux puits de développement prévus sur ce périmètre en 2018. Le puits cible à la fois les intervalles pétrolifères Bakr et Yusr trouvés dans les puits Rabul 1 et 2. Les opérations pour Rabul 5 devraient prendre environ 30 jours.

Sur West Gharib, SDX contrôle 50% des participations totales ainsi que le statut d’opérateur.

Au Maroc, le forage du puits KSS-2 démarré le 2 février dernier a été suspendu en raison d’une défaillance de l'unité d'entraînement supérieure de la plateforme. Des travaux de réparation ont commencé et le forage doit recommencer ce mardi.

La société s'attend à ce que le puits atteigne sa profondeur cible dans les 7 à 10 prochains jours.

Olivier de Souza