Le Cameroun devient un pays producteur de gaz naturel liquéfié

(Agence Ecofin) - Golar LNG a confirmé, lundi, le lancement de la production de gaz naturel liquéfié (GNL) à partir du méthanier converti en usine flottante Hilli Episeyo, situé au large du Cameroun, précisément dans la cité balnéaire de Kribi.

C’est la troisième usine de liquéfaction dans le golfe de Guinée après celles à terre de Nigeria LNG et Angola LNG, mais surtout la première usine flottante de la région. Pour l’instant, Perenco et la société publique camerounaise des hydrocarbures (SNH) n’ont pas communiqué sur ce dossier.

L’usine, d’un coût de 700 milliards FCFA, aura, il faut le noter, démarré ses activités avec un retard de 3-4 mois. Selon les précisions de la SNH, elle emploiera, lors de sa phase d’exploitation, une centaine de personnes et produira 1,2 million de tonnes de GNL par an, qui seront entièrement exportées vers les marchés émergents du GNL. Elle produira aussi 5000 barils de condensat par jour et 30 000 tonnes de gaz butane par an, qui serviront probablement à satisfaire la demande interne.

Olivier de Souza