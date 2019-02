Algérie : Sonatrach signe un contrat EPC de plus d’un milliard $ avec l’Indien Larsen & Tourbo pour plusieurs champs gaziers

(Agence Ecofin) - En Algérie, la société publique des hydrocarbures vient d’attribuer un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) à la société indienne Larsen & Tourbo Hydrocarbon Engineering pour le développement de plusieurs champs gaziers au Sud-Ouest du pays.

Les champs qui seront développés dans le cadre du projet, sont Hassi Ba Hamou, Reg Mouaded, Hassi Tidjerane, Hassi Tidjerane Ouest, Tinerkouk et Tinerkouk Ouest. Ensemble, ils devraient permettre de produire 11 millions de mètres cubes de gaz naturel sur une base quotidienne.

D’une valeur de 1,03 milliard de dollars, c’est l’un des plus importants projets piloté par la Sonatrach en vue de doper sa capacité de production. Il comprendra la construction de trois nouvelles installations de traitement et de compression du gaz et le raccordement des champs au centre de traitement. Les canalisations devraient être longues de 300 km.

Il faut rappeler que les champs sont situés dans le Sud-Ouest de l'Algérie, dans les trois provinces d'Adrar, Ghardaia et El Bayadh. Les futures installations de traitement et de compression du gaz seront situées dans la province d'Adrar.

Olivier de Souza