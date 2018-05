la-plateforme-topaz-driller-arrive-au-cameroun-pour-forer-deux-puits-de-gaz

(Agence Ecofin) - Vendredi, Bowleven a annoncé l’arrivée dans les eaux camerounaises de la plateforme autoélévatrice Topaz Driller de Vantage Drilling, pour assurer l’exécution de sa campagne de forage de deux puits situés sur la licence offshore Etinde.

Loué pour 150 jours, le navire entrera en activité en fin mai avec le puits IM-6 qui regorgerait, selon des études pré-forage d’un important gisement de gaz.

La licence Etinde, qui couvre une superficie de 2316 km2, est opérée par la firme jordanienne New Age à hauteur de 37,5%. Le producteur russe Lukoil possède également 37,5% sur la licence, tandis que Bowleven conserve 25%.

Des mises à jour seront publiées dans les prochaines semaines sur l’avancée des travaux.

Bowleven est également active dans le permis onshore de Bomono, situé au nord-ouest de la ville de Douala, avec une participation de 100%. Quant à New Age, elle a déclaré son intérêt pour le développement de petits projets de liquéfaction de gaz, dans les années 2020, à partir du gaz d’Etinde au Cameroun, mais également dans ses blocs au large du Nigeria et du Congo-Brazzaville. Ceci, sous réserve d'accords de partenariat et de financement.

