Sénégal / Mauritanie : Baker Hughes et McDermott fourniront des équipements pour la production du GNL

(Agence Ecofin) - BP, l’opérateur du projet sénégalo-mauritanien de production de gaz naturel liquéfié vient d’attribuer aux ingénieurs Baker Hughes et McDermott, un accord de commandes d'équipements de production sous-marine pour son projet gazier Greater Tortue Ahmeyim.

Selon un communiqué de McDermott, l’objectif visé par BP est de réaliser des économies, des synergies et améliorer les délais de livraison. Les commandes concernent des ombilicaux sous-marins, des risers et flowlines et des équipements de systèmes de production sous-marins (SPS).

La valeur du contrat est comprise entre 500 et 750 millions de dollars et les équipements seront installés à la fin de l’année 2020.

BHGE et McDermott ont déjà collaboré dans le cadre de l'ingénierie (Feed) du projet afin de définir la portée technologique et l'équipement nécessaire au développement de la première phase du projet qui comprend quatre puits.

La capacité de production initiale de cet important projet de liquéfaction est de 2,5 millions Mtpa de GNL.

Olivier de Souza

