Nigeria : une nouvelle réglementation pour améliorer l’accès et l’utilisation du gaz naturel au plan local

(Agence Ecofin) - Le Nigeria vient de se doter d’une nouvelle loi sur le transport du gaz naturel qui permettra d’étendre l’utilisation du combustible et d’encourager les investissements privés dans les infrastructures pipelinières. L’annonce a été faite lundi, par le ministre du Pétrole, Timipre Sylva (photo).

« Le nouveau code stimulera la commercialisation du gaz et s’appliquera à tous les contrats entre les opérateurs de gazoducs et les utilisateurs (…). L’objectif visé est un accès facile et compétitif à l’infrastructure gazière », a commenté le dirigeant.

D’ailleurs, le responsable a fait savoir que tous les accords existants avec les opérateurs de gazoducs doivent se conformer au nouveau cadre juridique dans les six prochains mois.

Le Nigeria, qui a placé l’année 2020 sous le signe des innovations dans le secteur gazier, espère ainsi intéresser les investisseurs sur un segment où les besoins sont énormes, mais qui peine à connaitre un essor à cause des faibles ressources de l’État fédéral. L’année dernière, les autorités avaient fait savoir qu’elles s’intéresseraient davantage au gaz naturel dans les prochaines années, afin de profiter pleinement des opportunités qu’offre le gaz, dans un contexte de grande volatilité des prix du pétrole.

C’est ainsi que les opérateurs du champ offshore Aje ont fait le pari d’opérer un switch du pétrole vers le gaz naturel de façon progressive.

Le Nigeria dispose de riches réserves de gaz, mais le secteur est resté sous-développé, éclipsé par l’industrie du pétrole brut, beaucoup plus importante, indique Reuters. Les réserves gazières du pays sont sous-exploitées et même si de grands efforts ont été faits pour réduire les niveaux de torchage de gaz, on estime que le Nigeria peut mieux faire en investissant massivement dans de nouvelles technologies de monétisation du gaz brûlé.

Olivier de Souza

Lire aussi :

18/09/2019 - En 2018, l’industrie pétrolière a brûlé du gaz naturel pour l’équivalent de 16,4 milliards de dollars

16/08/2019 - Comment, en 15 ans, le Nigéria est devenu un modèle dans la lutte contre le torchage de gaz