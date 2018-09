  Egypte : le Zohr génère désormais 2 milliards de pieds cubes par jour de gaz naturel

(Agence Ecofin) - Lundi, le producteur italien Eni a annoncé que la production de gaz naturel sur le plus grand champ gazier de la méditerranée a atteint 2 milliards de pieds cubes par jour, soit l'équivalent de 365 000 barils équivalent pétrole. Un niveau de production exceptionnel pour un champ entré en production en décembre dernier et dont la croissance n’a fait que surprendre.

Il faut souligner que ce niveau de production a été atteint grâce à la mise en service de la cinquième unité de production du site. Désormais, les entités engagées sur le projet ambitionnent d’atteindre 2,7 milliards de pieds cubes en 2019. Cela marque surtout un pas de géant dans l’objectif du pays d’atteindre l’autosuffisance énergétique et de devenir l’un des leaders mondiaux de la fourniture gazière.

Surnommé le « super géant », le Zohr est la plus grande découverte de gaz jamais réalisée dans la Méditerranée avec plus de 30 Tcf en place. Eni y détient une participation de 50%, Rosneft 30%, BP 10% et Mubadala Petroleum 10%.

Olivier de Souza