La Guinée équatoriale signe avec le Togo un deal de livraison de gaz naturel liquéfié

(Agence Ecofin) - Lundi, le ministère équato-guinéen de l’Energie a annoncé la signature, « quelques jours plus tôt », d’un protocole d'accord de coopération avec son homologue togolais, pour la fourniture de gaz naturel liquéfié (GNL) au Togo. Ceci, dans le cadre d’une visite de travail à Lomé.

L’accord a été paraphé par Gabriel Mbaga Obiang Lima, le ministre équato-guinéen de l’Energie et Marc Dèdèriwè Abli-Bidamon, le ministre togolais de l’Energie. Le document créera ainsi un cadre pour l’importation de GNL par la partie togolaise, fort probablement pour la production électrique.

Les entreprises du secteur de la production d’électricité via GNL Elite Construcciones, Norgas et General Electric ont également participé à la visite et ont tenu des communications sur le potentiel du commerce de GNL à petite échelle dans la région.

Il faut noter que l’accord s’inscrit dans le cadre de l’initiative LNG2Africa, par laquelle la Guinée équatoriale encourage l'utilisation du GNL produit en Afrique pour la production électrique sur le continent.

« Il est impératif que les pays africains monétisent leur gaz, et que les utilisateurs d'énergie bénéficient de cette ressource moins chère, plus propre et produite localement. La Guinée équatoriale s'est engagée à travailler avec ses voisins de la région pour trouver des solutions qui profitent à tous. Nous espérons un partenariat solide avec le Togo.», a déclaré le ministre équato-guinéen.

Il faut rappeler que la Guinée équatoriale qui produit du GNL depuis 2007, envisage de mettre en production une nouvelle unité de production de GNL en 2021 et qui sera dotée d’une capacité de 2,2 Mtpa.

La moitié de cette production sera commercialisée sur les marchés émergents et Malabo a décidé que le reste soit distribué à ses voisins de la sous-région afin de les aider à améliorer leur production électrique. Dans ce sens, des accords ont déjà été signés avec le Ghana et le Burkina Faso.

D’ailleurs, avant la visite au Togo, Gabriel Mbaga Obiang Lima s’est rendu à Ouagadougou et y a rencontré son homologue Bachir Ismaël Ouédraogo pour donner suite à l’accord signé en septembre dernier.

Une fois approuvé, le Burkina Faso bénéficiera immédiatement des approvisionnements en GNL de la Guinée équatoriale, ont précisé les responsables.

Olivier de Souza

