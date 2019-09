L’avenir des économies de la région MENA, passe par l’exploitation du gaz naturel (Crescent Petroleum)

(Agence Ecofin) - Lundi, lors du Congrès mondial de l’énergie qui se tiendra du 9 au 12 septembre, Majid Jafar, PDG de Crescent Petroleum, a déclaré que l’avenir des économies de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord repose sur le développement du gaz naturel. Crescent Petroleum est la première et la plus grande société pétrolière et gazière privée, engagée dans l’amont au Moyen-Orient.

Cette intervention a été faite, plus précisément, pendant un panel sur le thème « rôle du gaz dans la transition vers une économie à faible intensité carbonique dans la région MENA ».

« Alors que les pays de la région construisent leurs économies avec des politiques non pétrolières et réduisent leur empreinte carbone, le gaz naturel pour produire de l’électricité et alimenter l’industrie est devenu un élément central des plans économiques », a-t-il indiqué.

Il faut dire que pendant des années, les producteurs de la région ont priorisé l’huile et brûlé à la torche le gaz comme sous-produit indésirable du pétrole. Dans la région, les ressources gazières étaient également ignorées parce qu’elles étaient considérées comme ayant une valeur marginale. Mais ces 20 dernières années, l’exploitation du gaz a légèrement grimpé, sous l’impulsion d’une demande globale plus importante. Cependant, la production reste marginale par rapport au potentiel.

D’après Jafar, malgré l’abondance des ressources gazières dans la région et l’envolée de la demande de gaz, les questions de géopolitique, le manque d’infrastructures et les prix bas du gaz, entravent le développement du combustible dans la région MENA. Cela appelle à plus d’investissements pour une meilleure monétisation du gaz.

Aujourd’hui, le grand paradoxe de la région MENA, reste selon le responsable, l’importation de GNL et d’autres formes de gaz en provenance d’autres parties du monde, bien que plus de la moitié de l’approvisionnement mondial en gaz se situe à l’intérieur des frontières de la région.

Désormais, les pays de la région prennent progressivement conscience du potentiel du gaz pour leurs économies et on assiste depuis peu à des politiques pour encourager l’exploration et le développement des ressources gazières nationales dans la région.

