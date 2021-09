Les coréens Daewoo et Korea Midland Power Company s’intéressent aux ressources gazières du Cameroun

(Agence Ecofin) - En 2018, le Cameroun a rejoint le cercle des pays producteurs de gaz naturel liquéfié, notamment grâce au Hilli Episeyo, le premier méthanier reconverti en usine flottante de liquéfaction de GNL.

C’est dans son magazine d’informations publié ce mois de septembre que la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun (SNH) révèle que des investisseurs coréens s’intéressent aux hydrocarbures camerounais.

« Une délégation de quatre investisseurs, représentant Daewoo et Korea Midland Power Company (KOMI-PO), a été reçue au siège de la SNH le 6 mai [2021], par le conseiller nº 2, Jean-Jacques Koum. L'objectif de la rencontre était de mieux comprendre le potentiel du Cameroun en hydrocarbures et, plus largement, le secteur de l'énergie. Des opportunités d'exploitation et de production, ainsi que de développement des ressources gazières, ont été présentées par la division exploration et gaz ». La SNH ne dévoile pas le fin mot de ces discussions avec les investisseurs coréens.

Daewoo est plus connu comme un groupe industriel sud-coréen fondé par Kim Woo-Choong, présent dans la construction navale, le bâtiment, les armes, l'électroménager, l'électronique et la construction automobile. L’entreprise développe aussi des moteurs à gaz. Korea Midland Power Company, pour sa part, gère l'une des plus grandes centrales électriques de la République de Corée. Elle possède une expertise pour exploiter des processus de fabrication d'énergie électrique et des compétences pour construire des usines. Cette entreprise d'électricité d'Etat importe d’ailleurs régulièrement de petits volumes de GNL (gaz naturel liquéfié) pour sa production d'électricité. Un produit exporté par le Cameroun depuis 2018.

Selon la SNH, le GNL camerounais a été exporté pour la première fois en Corée du Sud, au Koweït et en Turquie au cours du 1er trimestre 2020. L’arrivée au Cameroun de Daewoo et Korea Midland Power Company pourrait doper ce commerce du gaz vers l’Asie.

