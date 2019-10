La Libye pourrait augmenter sa production gazière de 50 % si les conditions sécuritaires sont réunies

(Agence Ecofin) - La Libye peut doper de 50 % sa production de gaz si la situation sécuritaire s’améliore dans le pays et si les investissements sont au rendez-vous. C’est en substance ce qui ressort de l’intervention de Mustafa Sanallah (photo), le patron de la société publique libyenne du pétrole (NOC), lors de la 21e réunion ministérielle du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) qui s’est tenue à Moscou la semaine dernière.

Le marché du gaz naturel étant en plein essor actuellement, il a indiqué qu’une fois la situation sécuritaire au beau fixe, les investissements suivront.

Si dans le pays, on parle beaucoup plus de l’impact des affrontements sur la production pétrolière, principal produit d’exportation, il importe de souligner que la production du gaz en est tout aussi affectée.

Des analystes estiment qu’avec une production de trois milliards de pieds cubes, le pays est largement en dessous de son potentiel gazier.

Le dirigeant espère continuer à alerter la communauté internationale sur le manque à gagner engendré par cette situation, afin que des efforts soient enfin fournis pour renverser la tendance et normaliser les choses dans ce domaine. Par ailleurs, il a fait savoir que la Libye pourrait économiser plus de 1,5 milliard de dollars par an en utilisant le gaz comme combustible primaire pour la production d’électricité, au lieu du combustible liquide.

