Maroc : le britannique Chariot Oil & Gas attribue un contrat de service à Stena Drilling sur le gaz d’Anchois

(Agence Ecofin) - L’utilisation du gaz naturel au Maroc constitue l’un des facteurs clés pour satisfaire une bonne partie de la demande électrique du pays et favoriser ainsi une transition énergétique durable.

Le 7 septembre, la société d’exploration Chariot Oil & Gas a conclu un contrat avec Stena Drilling pour utiliser l’appareil de forage de ce dernier, dans le cadre du puits d’évaluation du projet gazier Anchois situé au large du Maroc. L’exécution du contrat devrait commencer en décembre 2021 pour une durée d’environ 40 jours.

