Le Russe Gazprom et le Sud-Coréen Kogas veulent mettre en place une coopération dans le domaine du GNL

(Agence Ecofin) - Vendredi, les responsables de la société énergétique russe Gazprom et de son homologue sud-coréenne Kogas ont convenu de l’établissement d’un partenariat spécifique dans le domaine du gaz naturel liquéfié (GNL). La rencontre s’est tenue lors du 5e Forum économique oriental de Vladivostok, en Russie.

Un accord a été paraphé entre Alexey Miller, président du Comité de gestion de Gazprom, et Hee-Bong Chae, président et directeur général de Kogas. Le communiqué conjoint précise que les deux parties ont examiné l’état et les perspectives de la coopération entre elles.

Les deux entreprises développent actuellement de nombreux projets de liquéfaction de gaz naturel à travers le monde. Une coopération spécifique de ce genre pourrait également les aider à développer leurs actifs dans le domaine et favoriser les opportunités ainsi que les échanges de technologies.

En Afrique, Gazprom et Kogas interviennent dans des projets de liquéfaction, d’importation et de regazéification de GNL au Ghana, au Mozambique et en Egypte. Gazprom intervient aussi dans le domaine de l’exploration au Soudan du Sud.

Lire aussi :

21/10/2016 - Mozambique : Exxon Mobil rejoint ENI, Kogas, Galp et ENH pour explorer le gaz de la Zone 4

31/08/2016 - Chypre signe un contrat d’approvisionnement en gaz naturel avec l’Egypte

16/07/2019 - Ghana : un ancien patron de la GNPC soulève le manque de transparence dans les récents accords de GNL

21/11/2018 - Une filiale de Gazprom va explorer quatre blocs pétroliers au Soudan du Sud