Afrique du Sud : accord entre Tetra4 et Black Knight Group pour alimenter une centaine de camions au GNL

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, le producteur d’énergie Renergen a signé à travers sa filiale Tetra4, un accord de fourniture de gaz naturel liquéfié (GNL) avec le distributeur de produits pétroliers Black Knight Group, pour alimenter une flotte de plus de 100 camions.

Tetra4 a indiqué que la transaction réduirait considérablement les émissions de carbone et les coûts d'exploitation, tout en améliorant la maintenance du cycle de vie des véhicules.

« Tetra4 est fier d'être associé à Black Knight dans le cadre de leur nouvelle entreprise visant à entrer sur le marché local de la logistique en utilisant les technologies de pointe et les meilleures pratiques internationales.», a commenté Stefano Marani, PDG de Renergen.

De son côté, Jacques D'ymant, PDG de Black Knight, a déclaré que l'utilisation de carburants alternatifs fournira des solutions plus propres et plus sûres pour les entreprises et l'environnement.

Aucun détail financier sur la transaction n’a été divulgué.

L’année dernière, Renergen a signé un accord similaire avec SAB, le plus grand brasseur du pays pour alimenter ses camions de distribution en GNL.

Olivier de Souza

