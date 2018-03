Egypte : d’ici mai, la production du plus grand périmètre gazier du pays va doubler

(Agence Ecofin) - Dimanche, le ministre égyptien du Pétrole, Tarek El Molla (photo), a annoncé que l’Egypte a l’intention de faire passer la production de son champ gazier, le Zohr, à 700 millions de pieds cubes par jour, en mai prochain. C’est le double de la capacité de production actuelle du champ dont l’exploitation a débuté en décembre dernier.

Si ce volume est atteint, l’autosuffisance en gaz naturel de l’Egypte peut survenir, dès le mois de mai, et non plus en juin ou juillet comme envisagé par les autorités du secteur énergétique.

Par ailleurs, cette prévision entre dans le cadre des efforts de l’Italien Eni, l’opérateur du champ, pour faire passer le volume extrait à 2,9 milliards de pieds cubes par jour, d'ici mi-2019.

Le Zohr est situé dans la concession Shorouk, en Méditerranée égyptienne. Il a été découvert en août 2015 et est censé contenir près de 32 Tcf de gaz.

Olivier de Souza