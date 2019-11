L’Angola signe avec Eni, BP, Chevron et total un accord gazier pour contrer la chute de la production nationale de GNL

(Agence Ecofin) - La semaine dernière, l’agence angolaise du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG) a paraphé avec les producteurs d’hydrocarbures Eni, BP, Chevron et Total un accord d’exploration, de développement et de production de gaz qui, dans sa phase pratique, permettra d’en livrer environ 420 millions de pieds cubes supplémentaires à l’installation de liquéfaction Angola LNG. La production commencera en 2022.

La chute de la production pétrolière dans le pays entraîne depuis peu, celle du gaz naturel. Par conséquent, les volumes livrés pour la liquéfaction au sein d’Angola LNG décroissent significativement.

Evalué à 2 milliards de dollars, l’accord prévoit l’exploration et la mise en valeur des ressources des blocs 1, 2, 3, 14 et 15. Les parties engagées dans l’accord partageront également les coûts liés au développement. Un consortium a été mis sur pied et Chevron en contrôle 31 % des intérêts. Eni possède 25,6 %, BP et Total s’offrent chacun 11,8 % et Sonangol PP 18,8 %.

Actuellement, les livraisons de gaz à Angola LNG sont estimées dans la fourchette de 800 à 900 millions de pieds cubes par jour. À pleine capacité, Angola LNG produit 5,2 millions de tonnes de GNL par an.

