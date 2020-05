Malgré la crise, Savannah Energy augmente ses niveaux de production de gaz naturel au Nigeria

(Agence Ecofin) - La société Savannah Energy vient de publier une mise à jour de ses opérations dans laquelle elle annonce que sa production de gaz naturel a grimpé de 34 % depuis l’acquisition il y a quelques mois de nouveaux actifs auprès de Seven Energy. Ceci dans un contexte où de nombreuses entreprises ont du mal à fournir du gaz ces derniers mois pour la production d’électricité dans le pays.

Un contraste dont se réjouit Andrew Knott, le directeur général de la société. Pour lui, c’est le résultat d’une stratégie opérationnelle efficace qui vise à s’imposer comme l’un des plus importants fournisseurs de gaz auprès de la Niger Delta Power Holding Company (NDPHC) et de la Transmission Company of Nigeria (TCN), deux grands producteurs d’électricité dans le pays.

« Nous prévoyons toujours d’augmenter encore les niveaux de production au cours de cette année, avec l’arrivée de nouveaux clients, tels que First Independent Power Limited, que nous avons annoncé en début d’année. Savannah est, et continuera d’être, le partenaire de choix pour les clients à la recherche d’une source d’énergie gazière fiable au Nigeria », a commenté le responsable.

Après l’annonce, l’action Savannah a fait un bond de 16 % à 8,98 pence, à Londres.

Olivier de Souza

