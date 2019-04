Le Nigeria n’attribuera plus de permis d’exploitation du gaz sans des modalités visant à atteindre le taux zéro de gaz brûlé

(Agence Ecofin) - Mardi, le directeur général de la société publique nigériane du pétrole (NNPC), Maikanti Baru (photo), a déclaré qu'aucun nouveau projet d’exploitation gazière ne sera approuvé si des modalités claires pour réduire à zéro le taux de gaz torché ne sont pas conclues avec les compagnies.

Le pays s’est donné jusqu’à 2020 pour réduire à zéro, ses niveaux de brûlage de gaz naturel. Désormais, la NNPC s’assurera que chaque projet gazier exécute ses cahiers des charges dans ce sens.

L’année dernière, l’ensemble des producteurs de pétrole et de gaz opérant dans le pays, ont brûlé pour plus de 987 millions de dollars de gaz naturel. C’est l’équivalent de 282 milliards de pieds cubes standard de gaz. L’année précédente 287 milliards de pieds cubes standard de gaz ont été torchés dans le pays.

Outre les avantages financiers liés à cette politique, l’industrie pétro-gazière du Nigeria vise à réduire ses émissions de CO 2 conformément aux accords de Paris sur le Climat.

La problématique du brûlage du gaz gagne de plus en plus de terrain en Afrique. En août 2018, la société publique algérienne des hydrocarbures, premier producteur publique de gaz en Afrique a rejoint l’initiative « Zero Routine Flaring d’ici 2030 » lancée par la Banque mondiale en 2015. Elle vise principalement la réduction du torchage systématique de gaz avant cette échéance.

