Les partenaires du projet Greater Tortue Ahmeyim choisissent TMC pour la fourniture de compresseurs d’air

(Agence Ecofin) - BP et Kosmos Energy ont attribué un contrat de fourniture de systèmes d’air comprimé à haut rendement énergétique au norvégien TMC Compressors. Les compresseurs d’air seront installés sur le navire de liquéfaction du projet Greater Tortue Ahmeyim qui sera exploité au large de la Mauritanie et du Sénégal.

Au total, sept gros compresseurs d’air intelligents seront installés à bord du FLNG Gimi, en cours de réalisation dans un chantier naval de Keppel Offshore & Marine à Singapour. La valeur du contrat n’est pas connue.

« Notre technologie de compresseur d’air intelligent offre un contrôle précis de la vitesse du compresseur, ce qui signifie qu’il peut fonctionner plus efficacement que les compresseurs traditionnels. Par conséquent, les compresseurs d’air intelligents permettent de réduire jusqu’à 50 %, la consommation d’énergie sur le navire, tout en réduisant les émissions de CO 2 et les coûts d’exploitation », explique Hans Petter Tanum, directeur des ventes et du développement commercial chez TMC.

Une fois la construction de l’usine flottante achevée, elle sera mobilisée pour la phase initiale de production du GNL sur le site avec un rendement attendu de 2,5 Mtpa.

Olivier de Souza

