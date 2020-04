Maroc : les négociations relatives au gaz de Tendrara se poursuivent

(Agence Ecofin) - Initialement prévues pour être achevées le 31 mars 2020, les négociations pour l’achat et la vente de gaz naturel entre la société publique d’électricité et d’eau (ONEE) et le producteur Sound Energy devraient se poursuivre jusqu’au 30 juin 2020. À cet effet, les deux parties finalisent actuellement un amendement au protocole d’accord signé le 30 octobre dernier.

En janvier, la conclusion de l’accord avait déjà été reportée au 31 mars.

Les documents actant cet amendement n’ont pas encore été signés en raison des restrictions de voyage liées à la pandémie de Covid-19. Les deux parties ont néanmoins promis de fournir les efforts nécessaires pour conclure cet arrangement dès que possible. Elles ont ajouté qu’une mise à jour sera immédiatement fournie le cas échéant, en temps opportun.

Selon les termes de l’accord définitif qui sera signé, l’entreprise publique achètera 48,4 millions de pieds cubes par jour de gaz naturel auprès de la société britannique, pendant une période de 10 ans. Au total, l’ONEE versera 84 millions de dollars à Sound Energy par an, dans le cadre de l’accord.

Olivier de Souza

Lire aussi :

06/01/2020 - Maroc : Sound Energy et l’ONEE se dirigent vers une prolongation au 31 mars des négociations relatives à l’achat de gaz naturel

31/10/2019 - Maroc : le producteur public d’électricité signe avec Sound Energy un accord d’achat du gaz de Tendrara sur 10 ans