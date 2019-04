Guinée équatoriale : Oranto prévoit d’investir 350 millions $ dans la collecte des flux de gaz naturel échoué

(Agence Ecofin) - 350 millions de dollars. C’est la somme que compte injecter le groupe pétrolier nigérian Oranto Petroleum dans la collecte des flux de gaz échoué au niveau de plusieurs champs gaziers. L’objectif est d’approvisionner les usines de traitement de Punta Europa et de remplacer l’offre en déclin du champ Alba.

Une réserve de gaz échoué est un champ de gaz naturel qui a été découvert, mais qui demeure inutilisable pour des raisons physiques ou économiques. Certains gaz torchés depuis des puits de pétrole sont des gaz échoués qui sont inutilisables pour des raisons économiques.

Cette annonce survient après la signature entre le gouvernement et de nombreux acteurs en amont, de plusieurs accords définitifs visant à lancer la production sur le champ Alen et augmenter les flux de gaz liquéfié au niveau local.

« Notre investissement en Guinée équatoriale confirmera la position d'Atlas Oranto en tant qu'acteur majeur du gaz en Afrique (…) Nous croyons fermement que la monétisation du gaz n'est pas seulement essentielle pour la Guinée équatoriale et le Nigeria, mais pour toute l'Afrique », a commenté Arthur Eze, PDG d’Oranto.

La société basée à Abuja a également indiqué qu’elle continuera d'investir dans des projets de monétisation du gaz à travers le continent, y compris le passage du gaz à l'électricité et la réduction des niveaux actuels de gaz torché.

Oranto contrôle au total 22 licences pétrolières et gazières dans 11 pays, dont des actifs en production au Nigeria et en Guinée équatoriale où il produit du condensat aux côtés de Glencore, Gunvor et GEPetrol.

Olivier de Souza

