Cap-Vert: Cabo Verde Telecom redevient 100% national avec le départ de PT Ventures

(Agence Ecofin) - L’opérateur historique des télécommunications du Cap-Vert, Cabo Verde Telecom, est de nouveau détenu à 100% par des investisseurs nationaux. La société télécoms PT Ventures, filiale du groupe télécoms brésilien Oi, qui y détenait 40% de parts, a accepté de les céder la semaine dernière pour 26,3 millions de dollars US. Ces actions ont été acquises à parts égales par l’Institut national de sécurité sociale (INPS) et l’Agence de sécurité aérienne et aéroportuaire (ASA).

Suite à ce retrait de PT Ventures, l’actionnariat de Cabo Verde Telecom est désormais composé de l’Institut national de sécurité sociale qui détient 57,9% du capital, l’Agence de sécurité aérienne et aéroportuaire qui est propriétaire de 20%, le gouvernement cap-verdien conserve 3,4% alors que Correios de Cabo Verde (la Poste) détient 0,7%. Les 18% restants sont détenus par des investisseurs privés.

Selon le vice-premier ministre et ministre des Finances, Olavo Correia (photo), la signature de l’accord entre l’INPS, l’ASA et Oi est « un moment important pour le pays ». Elle met fin au différend qui oppose l'Etat du Cap-Vert et PT Ventures depuis 2014. La signature redonne surtout aux nationaux le plein contrôle de l’opérateur télécoms et leur garantit un accès aux différentes opportunités d’affaires qu’offre le secteur des télécommunications en plein développement.