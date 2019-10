Atlas Tower Pty Ltd cède ses tours télécoms d’Afrique du Sud à SBA Communications

(Agence Ecofin) - Le gestionnaire de tours télécoms, Atlas Tower Pty Ltd, est parvenu à un accord avec son actionnaire SBA Communications pour lui céder la totalité de ses infrastructures télécoms en Afrique du Sud. La transaction, qui est évaluée à 2 milliards de rands (140 millions USD), intègre les investissements antérieurs réalisés par SBA Communications dans les activités d'Atlas, a révélé Bloomberg. Une fois l’opération achevée, Nathan Foster, le président-directeur général d’Atlas estime que le repreneur se retrouvera détenteur de plus de 900 tours télécoms.

L’opération d’acquisition des tours télécoms d’Atlas Tower Pty Ltd par SBA Communications intervient dans un contexte particulier. Le marché sud-africain est en pleine transformation avec la 5G qui se profile à l’horizon. La société Rain a déjà ouvert la voie en lançant ses services data à ultra haut débit en septembre dernier. D’ici peu, cette disponibilité de la 5G qui sera renforcée par MTN et Vodacom induira une forte demande qu’il faudra satisfaire à travers le pays. Se positionner maintenant pour permettre aux sociétés de répondre à ce besoin est le gage d’un accroissement futur des revenus pour la société qui n’est pas la seule à revoir ses positions en Afrique.

Au Bénin, American Tower Corporation a étoffé son parc d’infrastructure en acquérant la totalité des actions du gestionnaire de tours télécoms Eaton Towers Niger S.A, filiale d’Eaton Towers Holding Ltd. IPT PowerTech Group a demandé un prêt syndiqué d’un montant global de 115 millions USD pour renforcer ses activités de fourniture de services énergétiques et de gestion des tours télécoms en Guinée et au Liban.

Il y a également des entreprises comme INCELL International, spécialisée dans la fourniture de solutions intelligentes de sauvegarde d’énergie pour opérateurs télécoms et gestionnaires de tours télécoms, qui ont senti le vent tourner et ont décidé de se lancer dans une conquête africaine.

