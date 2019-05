Kenya: iWayAfrica annonce sa fusion avec Echotel International Properties Limited

(Agence Ecofin) - Le fournisseur d’accès à Internet iWayAfrica annonce la fusion de sa branche kényane avec Echotel International Properties Limited (Echo), le fournisseur d’accès à Internet sud-africain.

La transaction a reçu l’approbation de l’Autorité de la concurrence du Kenya (CAK). Echotel détiendra 80 % d’iWayAfrica Kenya. La fusion permettra de renforcer la présence des deux fournisseurs de services Internet dans la région.

D’après Ken Munyi, le directeur-pays d’iWayAfrica Kenya, cette fusion est « une excellente occasion pour iWayAfrica Kenya de renforcer et d’élargir notre offre de services aux clients. Il ne s'agit pas uniquement d'une évolution positive pour les clients, mais également pour le personnel et les fournisseurs, qui peuvent être assurés de la continuité de leurs activités en tant qu'activité solide, ciblée et leader du secteur ».

La transaction entre iWayAfrica Kenya et Echo fait partie d'un accord passé en octobre 2018 entre Echotel International Properties Limited et Gondwana International Networks (GIN), actionnaire majoritaire d’iWayAfrica. Selon Mathew Welthagen, le président directeur général de GIN, la fusion avec Echotel cadre avec la phase d’expansion de GIN.

« C’est un pas décisif sur notre voie vers une croissance plus forte qui dégagera une valeur encore plus grande pour les actionnaires et les clients et offrira plus de possibilités aux employés », a-t-il affirmé.