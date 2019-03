L’acquisition d’Unitrans Motor Group en Afrique du Sud permettra à CFAO d’accéder au plus grand marché de la distribution automobile du continent

(CFAO ) - CFAO annonce ce jour l’entrée en négociation exclusive avec le groupe Steinhoff pour l’acquisition de 74,9% du capital de Unitrans Motor Holdings (Pty) Ltd sur la base d'un accord préliminaire signé entre les parties. Conformément à l'engagement pris par les parties de contribuer au développement économique local, il est envisagé que Steinhoff cède les 25,1% du capital restant d’Unitrans à un partenaire sud-africain respectant les critères de Broad-Based Black Economic Empowerment.

Unitrans Motor Group exploite l'un des plus importants réseaux de concessions automobiles en Afrique du Sud avec un total de 99 points de ventes, représentant plus de 10 constructeurs. Le groupe, qui exerce également des activités dans le domaine des assurances et de la location de voitures, emploie plus de 6000 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d’euros. Avec plus de 550 000 unités vendues en 2018, l'Afrique du Sud est le plus grand marché de voitures neuves en Afrique. Il représente 45% des ventes de véhicules neufs sur le continent.

Richard BIELLE, Président-Directeur Général de CFAO : « Avec ce projet d’implantation sur le plus grand marché de la distribution automobile du continent, CFAO franchit une étape clé dans son développement panafricain et renforce sa présence en Afrique du Sud, où le Groupe exerce déjà des activités de services d’approvisionnement et de logistique pour le secteur automobile local. »

La finalisation de la transaction est soumise à la négociation d’un accord définitif entre les parties et aux approbations réglementaires et des partenaires d’Unitrans Motor Group.

À propos de CFAO

CFAO est un acteur majeur de la distribution spécialisée en Afrique et dans les Collectivités Territoriales Françaises d’Outre-Mer, partenaire privilégié des grandes marques internationales. Le Groupe est le leader dans la distribution automobile et pharmaceutique, et se développe dans les secteurs des biens de consommation, des technologies et de l’énergie. Le Groupe opère directement dans 36 pays d’Afrique et offre un accès à 49 des 54 marchés du continent. Il est également présent dans 7 Collectivités Territoriales Françaises d’Outre-Mer et en Asie. CFAO emploie plus de 15 000 personnes. Au 31 mars 2018, CFAO a réalisé un chiffre d’affaires total consolidé de 4,2 milliards d’euros. CFAO est une filiale du groupe Toyota Tsusho (Japon). Le groupe Toyota Tsusho a ouvert un bureau de représentation en Afrique du Sud en 1964 et a créé, en 1999, la filiale Toyota Tsusho Africa. Cette entité a été intégrée au groupe CFAO en 2017. CFAO emploie aujourd’hui 400 personnes en Afrique du Sud et exerce principalement des activités de services d’approvisionnement et de logistique pour le secteur automobile local. Pour en savoir plus : www.cfaogroup.com

À propos d'Unitrans Motor Group

Fondé dans les années 1920, Unitrans exploite l’un des plus importants réseaux de concessions automobiles en Afrique du Sud, avec plus de 99 points de vente. Unitrans propose à ses clients les véhicules des plus grands constructeurs ainsi que des services associés. Le groupe détient une part importante du marché des marques les plus vendues et de nombreuses marques de luxe. Il exerce également des activités d'assurance et de location de voitures. Unitrans emploie plus de 6 000 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros. Pour en savoir plus : www.um.co.za