Le français STOA s’offre 23,08 % du capital de l’opérateur sud-africain Metro Fibre Networks

(Agence Ecofin) - Le véhicule d’investissement STOA a acquis 23.08 % du capital de l’opérateur sud-africain de réseau de fibre optique d’accès ouvert Metro Fibre Networks.

Selon Marie-Laure Mazaud - la directrice générale adjointe de STOA, coentreprise formée par le groupe Caisse des dépôts et l’Agence française de développement (AFD) destiné au financement des infrastructures nouvelles ou existantes dans les pays en développement - cet investissement qui est son troisième dans un grand projet d'infrastructure, « permettra de soutenir une entreprise en forte croissance sur un marché dynamique (…) et d'offrir une connectivité de premier plan aux foyers et aux entreprises du pays ».

Marie-Laure Mazaud, a justifié l’intérêt de STOA pour Metro Fibre Networks par le fort impact de l’entreprise sur le marché télécoms sud-africain, dont le pouvoir comme moteur important de la croissance socio-économique n’est plus à démontrer.

Elle a souligné que cet investissement qui vise aussi à « élargir notre portefeuille au secteur des télécommunications est une étape naturelle pour STOA, dont l’objectif est de favoriser le développement socio-économique des pays africains et de réduire les ponts numériques, entre autres ».

Steve Booysen, le président directeur général de Metro Fibre Networks, a expliqué que cette transaction, pour les clients de l’entreprise, « signifie un meilleur accès à une infrastructure Internet de fibre optique de qualité et fiable, et aux produits associés. Pour nos collègues, cette transaction offre de meilleures perspectives de carrière au fur et à mesure que l'entreprise grandit et, ce qui est encore plus important, créera de nouvelles opportunités d'emploi dans un pays où le taux de chômage des jeunes est l’un des plus élevés au monde ».