Kenya: BRCK annonce l’acquisition du FAI Surf, dans le cadre de la diversification de ses services dans le pays

(Agence Ecofin) - La société de matériel informatique et de logiciels BRCK a dévoilé son acquisition de Surf, le fournisseur d’accès à Internet sans fil. Cette opération entre dans le cadre de la stratégie de diversification de ses activités.

Erik Hersman, le président-directeur général de BRCK, a souligné qu’au-delà de la diversification de ses activités, l’entreprise veut surtout prendre davantage parti dans l’extension de la connectivité internet vers ceux qui n’y ont pas accès.

Actuellement, Surf est présent dans une vingtaine de villes du Kenya. Le FAI qui a démarré ses activités dans le pays en 2016 a orienté sa stratégie vers des services à petits prix pour séduire rapidement le plus grand nombre de consommateurs. Aujourd’hui, il est considéré comme le second plus gros opérateur du pays sur ce segment de marché.

Avec l’acquisition de Surf, le nombre de bornes Wi-Fi publiques détenu par BRCK est monté à 2 000, à travers le Kenya, pour un nombre total de 500 000 utilisateurs par mois. Erik Hersman a considéré l’acquisition de Surf comme « un moment important dans le parcours de BRCK pour répondre aux besoins uniques de l’Afrique et étendre son infrastructure de connectivité. BRCK pense que l’acquisition contribuera dans une large mesure à soutenir l’évolution technologique de l’Afrique ».