Nigeria: seules Teleology Holdings Limited et Smile Telecoms ont déposé une offre financière pour 9Mobile

(Agence Ecofin) - La date limite pour la soumission des offres financières relatives à l’acquisition de l’opérateur de téléphonie mobile, 9mobile est survenue le 16 janvier 2018. Le site d’informations thecable.ng révèle que sur les cinq entreprises encore dans la course, seules deux ont finalement déposé une offre financière. Il s’agit de Teleology Holdings Limited qui a proposé plus de 500 millions de dollars US et Smile Telecoms Holdings qui elle, a fait une offre de près de 300 millions de dollars US.

Airtel Nigeria, Globacom et Helios Investments Partners LLP n’ont pas fait d’offre. Selon une source proche du dossier, interrogée par thecable.ng, la filiale du groupe télécoms indien Bharti Airtel a décidé de se retirer de la course parce qu’elle a constaté que «beaucoup de choses ne sont pas évidentes dans tout le processus ». La source a ajouté qu’« Airtel croit que trop de choses sont cachées sur la santé de 9mobile, et qu'il est trop risqué pour quiconque, d'acheter l'entreprise ».

Au-delà des doutes sur la réelle santé financière de 9mobile, la décision de justice obtenue par Spectrum Wireless Communications Ltd est venue compliquer l’opération de vente. Le 12 janvier 2018, la Haute Cour fédérale a désavoué le conseil d’administration par intérim de 9mobile, au cœur de toute l’opération de vente de la société télécoms. Un désaveu qui implique une annulation par ricochet de toutes les décisions prises par celui-ci dans la vente de 9mobile.