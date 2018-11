Mirambo Holdings accepte de céder à Vodacom Group ses 26% de part dans Vodacom Tanzanie

(Agence Ecofin) - Les actionnaires de l’opérateur de téléphonie mobile Vodacom Tanzanie, ont approuvé la cession de 26,25% du capital de l’entreprise détenue par Mirambo Holdings, soit 588 millions d’actions, à Vodacom Group. La décision a été prise lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 14 novembre 2018. Les négociations autour de cette opération étaient engagées depuis plusieurs mois.

Ali Mufuruki, le président de Vodacom Tanzanie, a expliqué que l’accord obtenu « ne représente qu'une partie de l'approbation requise pour la prise de contrôle des actions par le groupe télécoms sud-africain. La procédure doit en effet encore être validée par plusieurs organes publics, notamment l’Autorité de régulation des communications de Tanzanie (TCRA) ».

Une fois toutes les approbations obtenues, l’actionnariat de Vodacom Group dans Vodacom Tanzanie qui est actuellement de 48,75%, après l’introduction de 25% du capital de la compagnie en bourse le 16 août 2017, montera alors à 75%.

En juillet dernier, le magazine Forbes indiquait qu’à travers cette cession, l’homme d’affaires tanzanien, Rostam Aziz, propriétaire de la société d’investissements Mirambo Holdings, pourrait recevoir plus de 200 millions de dollars US pour ses actions. Ce sera la seconde vente d’actions entre le Tanzanien et Vodacom Group, après celle de 2014 au cours de laquelle 17,2% de part de Mirambo Holdings avait déjà changé de main pour 240 millions de dollars US.