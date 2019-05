Afrique du Sud: Huge Group prend le contrôle de Pansmart, le fournisseur d’équipements télécoms

Garantie Euriz : 181 millions d'euros pour faciliter l'accès au crédit pour les TPE-PME d'Afrique et des Caraïbes

L'AFD et Proparco, avec le soutien de l'Union européenne et du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, lancent Euriz, un nouveau...