Afrique du Sud : NEC augmente sa participation dans XON, de près de 25% à 59,1%

(Agence Ecofin) - La société Sud-africaine XON Holdings Proprietary Limited, spécialisée dans la conception, la fabrication, l‘exploitation et la gestion de solutions TIC destinées aux consommateurs, est devenue une filiale de NEC Europe Ltd.

A travers sa filiale africaine NEC Corporation, NEC Europe Ltd a, en effet, augmenté à 59,1% sa participation dans la société technologique.

Cet investissement supplémentaire de NEC Corporation dans XON Holdings Proprietary Limited, découle du succès de la première opération d’investissement effectuée dans l’entreprise sud-africaine.

En 2015, dans le but d'étendre ses activités en Afrique, NEC Europe Ltd, via NEC Corporation, avait acquis 25% de XON Holdings Proprietary Limited. La synergie entre les deux groupes a si bien fonctionné que NEC Europe Ltd a décidé d’accentuer la collaboration.

Pour Hironobu Kurosaki, le président-directeur général de NEC Europe Ltd, « cet investissement accru dans XON permettra aux deux entreprises d'augmenter leurs ventes auprès de leurs clients respectifs et d'accélérer leur croissance grâce à la fourniture de produits et de technologies NEC adaptés à la région ».

«Tout en capitalisant sur le grand nombre d'ingénieurs informatiques de qualité employés par XON, NEC renforcera sa capacité à fournir des solutions intégrées couvrant le conseil, la construction de systèmes et la maintenance. Ainsi, NEC pourra étendre son activité de solutions sociales dans la région subsaharienne et dans le reste de la région africaine.», a souligné Hironobu Kurosaki.