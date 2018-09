Afrique du Sud : AYO Technologies Solutions a acquis 55% de Sizwe Africa IT Group

(Agence Ecofin) - La société AYO Technologies Solutions Limited, spécialisée dans la fourniture de solutions TIC, a annoncé le 11 septembre 2018 l’acquisition de 55% du capital du fournisseur de solutions TIC intégrées, Sizwe Africa IT Group.

La valeur de la transaction est estimée à 165 millions de rands (11 195 139 dollars US). Wallace Mgoqi, le président du Conseil d’administration d’AYO, a déclaré que 90% du prix d’achat - soit 148 500 000 rands (10 075 625 dollars US) - sera versé à l’avance et le solde de 16 500 000 rands (1 119 513 dollars US) sera réglé sur les bénéfices de l’entreprise prévus sur une période de 3 à 5 ans.

Le prix d’achat des 55% de Sizwe Africa IT Group, AYO l’a défini en se basant sur la valeur de l’entreprise - 300 millions de rands (20 354 799 dollars US) - et sur ses 70 millions de rands (4 749 453 dollars US) de bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA).

Naahied Gameldien, la directrice générale par intérim d’AYO, a affirmé que cette acquisition n’est que la manifestation pratique de la stratégie de création de valeur de l’entreprise axée sur la synergie d’expertise pour des produits et services innovants. Elle a souligné que le modèle d’affaires de Sizwe Africa IT Group, vient compléter directement celui d’AYO et contribuera à booster ses revenus