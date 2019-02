Le marché du e-commerce au Soudan dynamisé par l’acquisition d’une plateforme de vente en ligne

(Agence Ecofin) - Le marché des fusions-acquisitions a connu une nouvelle activité au Soudan du Nord avec l’annonce de l’acquisition d’une plateforme d’e-commerce. AMC Group, une société diversifiée basée au Soudan du Nord a décidé d’acquérir M3roud.com, une plateforme de vente en ligne des produits artisanaux pour un montant qui n’est pas spécifié.

« Depuis notre installation au Soudan il y a moins de 18 mois, notre vision a été celle est de nous renforcer dans le secteur numérique. L'acquisition de M3roud.com fait partie de cette vision globale et nous sommes ravis de poursuivre le développement de cette entreprise », a commenté Lumyaa Kamaleldeen Majzoub (photo), directeur général d’AMC Group.

Au cours des douze prochains mois, la société M3roud.com prévoit d’exporter au niveau international ses produits constitués d’accessoires et de meubles artisanaux.

Cette plateforme de vente en ligne est désormais la troisième entreprise du portefeuille d’AMC Group.

Installé à Khartoum il y a moins de deux années, AMC Group était jusqu’à présent constitué de deux entreprises à savoir l’agence numérique Sudan Digital, spécialisée dans la conception des sites web et la création d’applications pour réseaux sociaux, et Wfir, une plateforme de vente à prix réduits de mets et produits issus des supermarchés et magasins.

Chamberline Moko