Afrique du Sud : Internet Solutions a cédé son infrastructure de réseau de fibre optique à Link Africa

(Agence Ecofin) - Le fournisseur de réseau de télécommunications par fibre optique, Link Africa, a procédé ce 11 novembre à l’acquisition d’une infrastructure de réseau de fibre optique en Afrique du Sud, rapporte le site techcentral.co.za. L’opération a été conclue avec le fournisseur de services data, Internet Solutions pour un montant qui n’a pas été divulgué.

Link Africa, qui s’est réjoui de cette acquisition, a déclaré qu’elle lui donne désormais accès à plus de 400 points de présence en Afrique du Sud, qui étendent la portée de son réseau de fibre à 8 500 km. L'entreprise devient ainsi « l'un des plus grands fournisseurs de réseaux de fibre en Afrique du Sud aux côtés d'OpenServe, de Dark Fiber Africa et de Liquid Telecom ».

Terence Moodley, le président-directeur général de Link Africa, a expliqué qu’au-delà de l’extension de la couverture cellulaire dans les villes métropolitaines et principales de toutes les provinces, « cet accord positionne également Link Africa dans une excellente position stratégique, car la 5G et le réseau de gros d'accès libre soutenu par le gouvernement se profilent de plus en plus à l'horizon ».

Du côté d’Internet Solutions, la porte-parole, Nicki Hall, a déclaré que « la transaction est conforme à la stratégie de l'entreprise de se désinvestir de certains actifs et de recentrer ses investissements sur les technologies logiciel ». Elle a toutefois rassuré que « la société continuera à fournir des services de fibre à ses clients grâce à ses partenariats stratégiques avec Link Africa et d'autres fournisseurs de fibre ».

