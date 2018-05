Telecom Egypt prépare l’acquisition de MENA Submarine Cable System, filiale d’Orascom, pour 90 millions $

(Agence Ecofin) - Telecom Egypt, la société publique des télécommunications, prépare actuellement l’acquisition de MENA Submarine Cable System (MENA SCS), filiale d’Orascom Telecom Media and Techology Holding (OTMT). La transaction est évaluée à 1,6 milliard de livres égyptiennes (90 673 466 dollars US). Le conseil d’administration de l’opérateur historique a approuvé cette opération qui sera financée par un prêt d’actionnaires.

Avec MENA Submarine Cable System, fournisseur de connectivité par câble sous-marin de fibre optique, Telecom Egypt va renforcer sa capacité data pour mieux répondre à la forte demande en connectivité dans le pays. La société pourra également proposer ses services à l’international. Les revenus supplémentaires tirés de cette nouvelle entreprise contribueront davantage à la croissance financière de l’opérateur historique.

MENA SCS possède et exploite un système de télécommunications sous-marin qui relie l'Europe au Moyen-Orient et à l’Asie du Sud-Est. Le câble de 9 030 km, doté d’une capacité maximale de 48 Tbps, atterrit dans cinq pays que sont l'Italie, l'Egypte, l’Arabie Saoudite, le sultanat Oman et l'Inde. Grâce à sa connexion avec le câble TW1, il a aussi une présence aux Emirats arabes unis et au Pakistan et des unités de branchement pour couvrir la Grèce, le Soudan et Djibouti.

A travers l’acquisition de MENA Submarine Cable System, Telecom Egypt veut réussir là où Bharti Airtel a échoué. Le groupe télécoms indien a été le premier à manifester un fort intérêt pour la filiale d’OTMT. Il avait d’ailleurs signé un accord exclusif d’acquisition de MENA SCS, en décembre 2016, pour plus de 100 millions de dollars US. Mais le marché n’a finalement pas été conclu.