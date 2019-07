Afrique du Sud: Logicalis a acquis Mars Technologies pour se renforcer sur le marché informatique local

(Agence Ecofin) - Logicalis SA, filiale sud-africaine de Datatec, le groupe international de solutions et services TIC, a procédé à l’acquisition de Mars Technologies, une entreprise de services informatiques présente à Port Town, Cape Town, Johannesburg, East London et Durban. « Grâce à cette acquisition, la société Logicalis SA renforce et élargit son offre de services gérés pour mieux servir nos entreprises clients et fournir de nouveaux services aux clients existants des deux sociétés.», a déclaré Jens Montanana (photo), le président-directeur général de Datatec.

Avec l’absorption de Mars Technologies qui fournit des services informatiques gérés allant de la surveillance à distance de réseaux et de serveurs, d'antivirus, de postes de travail gérés, d'imprimantes et de sauvegardes dans le cloud, à une externalisation complète, ciblant les petites et moyennes entreprises, Logicalis SA entend renforcer et étendre ses activités de services gérés dans les centres d’appels, la téléphonie IP, les ordinateurs gérés, les solutions cloud, les solutions informatiques et les réseaux.

En prélude à ce renforcement, Datatec avait déjà procédé à des nominations stratégiques de hauts responsables au sein de Logicalis SA. En mars dernier, la société avait désigné Jakes Jakobsen, directeur des ventes et du marketing. Caesar Tonkin est devenu le responsable de la sécurité des informations et Morné Laubscher a pris le poste de responsable de la pratique en cloud et de l'informatique hybride.