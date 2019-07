Tanzanie : l’homme d’affaires Ali Mufuruki veut acquérir la majorité du capital de Wananchi Cable Ltd

(Agence Ecofin) - L’homme d’affaires tanzanien Ali Mufuruki (photo) veut augmenter ses parts dans Wananchi Cable Ltd, société spécialisée dans la fourniture de l’accès à Internet, de la voix et de la télévision payante (triple play) sous la marque Zuku. Ali Mufuruki qui détient déjà 35% de Wananchi Cable Ltd veut en fait, prendre le contrôle de la filiale pour renforcer sa position dans le secteur local des télécommunications.

Wananchi Cable Ltd est une filiale de la société kényane Wananchi Group Holdings. En Tanzanie où la société a fait son entrée en 2017, le marché est assez concurrentiel. Il est disputé par une pluralité d’opérateurs qui proposent leur service aussi bien par technologie fixe, que par mobile, satellite et wifi.

L’opération d’acquisition de nouvelles actions de Wananchi Cable Ltd est actuellement soumise à l’approbation de la commission de la saine concurrence, conformément aux dispositions de la loi n° 8 de 2003 sur la saine concurrence et les règles sur la concurrence de 2018. Elle a d’ailleurs invité toute partie ayant un intérêt dans cette opération, à présenter ses récriminations et autres avis qui l’aideront à prendre « une décision juste et raisonnable ».