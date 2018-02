Paratus Namibia ouvre 26,5% de son actionnariat à Nimbus Infrastructure Ltd

(Agence Ecofin) - Nimbus Infrastructure Limited, la société de capital risque gérée conjointement par Paratus Telecom et Cirrus Capital pour l’investissement dans le secteur des technologies de l’information et de la communication en Afrique subsaharienne, a augmenté à 26,5% sa participation dans l’actionnariat du fournisseur de connectivité Internet Paratus Nambia, filiale de Paratus Telecom. L’opération est évaluée à 95 millions de dollars namibiens (7 847 000 dollars US).

Dans les faits, Nimbus Infrastructure a versé 20 millions de dollars namibiens (1 648 000 dollars US) pour acquérir 8% d’actions émis par Paratus Namibia et le solde de 75 millions de dollars namibiens (6 180 000 dollars US), a été réglé en actions.

Schalk Erasmus, le président-directeur général de Nimbus a expliqué que cette transaction permettra à l’entreprise de diversifier son exposition dans l'espace des technologies de l'information et de la communication (TIC).

A sa suite, Barney Harmse, le président-directeur général de Paratus Telecom, a révélé que l’élargissement par la compagnie de sa base de capital, est de bon augure pour ses plans d'expansion agressifs et son déploiement d'infrastructure.

«Nous prévoyons d'investir plus de 150 millions de dollars namibiens dans l'infrastructure de la Namibie au cours des trois prochaines années, dont 100 millions de dollars namibiens seront investis dans des infrastructures de fibre.», a-t-il déclaré.