Turner and Townsend initie une fusion acquisition visant à créer le leader de la construction et du management en Afrique de l’Est

(Agence Ecofin) - Turner and Townsend, qui est spécialisée dans la construction et le management des projets connexes, a effectué via sa filiale kenyanne, une offre acceptée, pour reprendre les 79,5% de participation que détient Actis, la firme d'investissement britannique, dans le capital de Mentor Management Ltd, une société de gestion des projets basée au Kenya.

L'objectif de cette opération est de fusionner les activités de Turner and Townsend Kenya, à celle de MML créant ainsi un acteur de poids dans ce secteur d'activité, en Afrique de l’est. « La fusion de nos activités au Kenya avec MML fait de MML Turner & Townsend la plus grande société privée de gestion de projets et de programmes en Afrique de l'Est. C'est la prochaine étape de notre plan d'expansion en Afrique alors que nous continuons de croître à travers le continent », a fait savoir Vincent Clancy, DG de Turner and Townsend.

Malgré une élection présidentielle à rebondissement et un contexte socio-politique toujours à risque, le Kenya continue d'attirer de nombreux investisseurs, et les grands projets d'investissement dans le secteur des infrastructures suscitent l'attention du capital international.

Idriss Linge