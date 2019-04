Liquid Telecom a finalisé la cession de 8 % de son capital à CDC Group

(Agence Ecofin) - Le fournisseur panafricain de connectivité Internet par fibre optique, Liquid Telecom, a annoncé le 3 avril 2019 la finalisation du processus de cession de 8 % de son capital à CDC Group, l’agence de financement détenu par le département de Développement international du gouvernement britannique (DFID).

Valeur de la transaction : 180 millions USD. Liquid Telecom indique que la finalisation de l’accord fait suite à l’obtention de toutes les approbations réglementaires y relatives.

L’argent perçu par Liquid Telecom au terme de cette transaction lui permettra d’investir dans la densification de son réseau de fibre optique et le renforcement de ses offres de service Cloud et d’hébergement de données sur le continent.

« Les centres de données constituent l’activité de la société qui connaît la plus forte croissance et elle exploite déjà certains des centres de données les plus grands et les plus sophistiqués du continent. Liquid devrait pousser plus agressivement vers l'ouest, dans des pays comme le Cameroun, le Nigeria et le Ghana », a déclaré la société.

C’est en décembre 2018 que Liquid Telecom a engagé la vente d’actions à CDC Group. L’opération a permis au fournisseur de connectivité de remettre à plus tard son introduction sur la Bourse de Londres.