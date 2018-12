Redistribution des cartes dans le capital de Petro Ivoire, essentiellement au profit de la famille Kadio-Morokro

(Agence Ecofin) - La famille ivoirienne des Kadio-Morokro a résolument repris la barre de contrôle dans la gestion de Petro ivoire, une entreprise ivoirienne de distribution des produits pétroliers et gaziers.

Grâce à un financement de 19 millions d’euros (21,6 millions $) accordé par la firme sud-africaine de private equity Vantage Capital, ils ont pu reprendre des parts qui étaient jusque-là détenues par Amethis Finance et West Africa Emerging Markets Growth Fund (WAEMGF).

Au 31 décembre 2017, la participation d’Amethis et de WAEMGF était de 60,3% et celle des Kadio-Morokro (par ordre Mathieu, Aïssata et Sébastien) cumulait à 34,9%.

Les parts qui sont désormais détenues par cette famille qui a participé en 1994 à la création de Petro Ivoire ne sont pas précisément indiquées. Selon un communiqué publié par Vantage Capital, la sortie d’Amethis et de WAEMGF a aussi permis au français Geogas Entreprise SAS de prendre une participation.

Rappelons que tous récemment encore, Petro Ivoire s’était engagé dans un processus de retrait de la cote de l’Euronext Access, le compartiment PME de l’Euronext (Paris, Bruxelles et Lisbonne). Dans ces conditions, les Kadio-Morokro, auront les pleins pouvoirs pour mener l’entreprise vers des objectifs qu’ils auront définis.

Malgré un chiffre d’affaires qui a progressé à la fin 2017 pour atteindre les 100,9 milliards de FCFA, les marges de rentabilité de Petro Ivoire, sont demeurées assez faibles. Avec un bénéfice net de 419 millions de FCFA, la rentabilité commerciale n’est que de 0,4%, tandis que la rentabilité sur les actifs est de seulement 0,7% et la rentabilité sur les fonds propres de 7,4%.

Les conditions de l’intervention de Vantage Capital n’ont pas été précisées. Mais selon son prospectus, elles sous-tendent un rendement situé entre 10 et 15 % pour les interventions en dette et entre 20 et 25 % pour les apports de fonds propres. Selon des documents qu’Ecofin a pu consulter, Petro Ivoire est sorti de 2017 avec une dette financière de 20,1 milliards de FCFA dont 8,6 milliards dus à long terme.

Chamberline Moko