BringCom achève l’acquisition du FAI ougandais Datanet

(Agence Ecofin) - La société BringCom, spécialisée dans la fourniture de solutions de connectivité internationales et de dernier kilomètre, annonce l’achèvement de l’opération d’acquisition du fournisseur de connectivité ougandais Datanet.Com. La compagnie américaine indique qu’elle a reçu l’approbation de la Commission des Communications d’Ouganda (UCC) à cet effet.

Fabrice Langreney, le président et chef de la direction de BringCom, a expliqué que «l’acquisition de Datanet reflète la stratégie de BringCom visant à étendre son réseau panafricain, Carrier Ethernet et ses services mondiaux de connectivité». Il a ajouté que Datanet permettra à BringCom de tester sa plateforme de services virtualisés de nouvelle génération en Ouganda avant le déploiement mondial prévu. La plateforme de BringCom améliorera sa capacité à prendre en charge la connectivité des opérateurs internationaux en Afrique et à répondre de manière compétitive aux besoins des entreprises de la région.

Datanet qui a été fondé en 1999 se revendique comme la première entreprise en Afrique de l’Est à s’inscrire au programme MEF (Metro Ethernet Forum) Services Interconnect dans le but d’établir des services et des réseaux standardisés d’accès Carrier Ethernet. Elle s’enorgueillit d’avoir également lancé le service EP-LAN sur son réseau Carrier Ethernet entre l'Ouganda et le Kenya, alimentant des interconnexions / opérations multi-branches et des extensions de réseau local.

Plus récemment, la société a annoncé sa certification MEF CE 2.0 E-Access. Datanet fournit à la région Afrique de l’Est, des circuits et services d'accès certifiés MEF, ainsi que des interconnexions ENNI, pour élargir la portée mondiale des services Carrier Ethernet standardisés.