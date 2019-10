Namibie : Nimbus Infrastructure Ltd veut acquérir 100 % de Paratus Telecommunications Ltd et changer de nom

(Agence Ecofin) - Au terme de son assemblée générale annuelle, tenue la semaine dernière, les actionnaires de Nimbus Infrastructures Limited ont donné leur accord pour l’acquisition de 100 % de Paratus Telecommunications (Pty) Limited.

Au terme de cette procédure, Nimbus Infrastructures Limited, société de capital-risque pour l’investissement dans le secteur des TIC en Afrique subsaharienne, changera également de nom pour devenir Paratus Namibia Holdings Limited. L’opération est actuellement sujette à l’approbation de l’Autorité de régulation des communications de Namibie (CRAN).

L’acquisition de la totalité de Paratus Telecommunications par Nimbus Infrastructures traduira l’aboutissement d’un processus en plusieurs étapes engagé depuis 2018. En février, la compagnie avait augmenté à 26,5 % sa participation dans l’actionnariat de Paratus Telecommunications. En mai, les parts de Nimbus étaient montées à 51,4 % après une acquisition de 24,9 % d’actions supplémentaires.

Au total, c’est plus de 200 millions de dollars namibiens en argent et en actions qui ont été investis par Nimbus Infrastructures Limited dans cette acquisition auprès de Paratus Africa Group, qui devient en contrepartie un nouvel actionnaire de Nimbus comme Capricorn Investment Group, Standard Bank Nominees (Pty) Ltd, CBN Nominees (Pty) Ltd et First National Bank Nominees (Namibia) (Pty) Ltd.

