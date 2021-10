Afrique du Sud : Frogfoot annonce l’acquisition du réseau de fibre optique de Link Africa dans le Cap-Occidental

(Agence Ecofin) - Entre 2018 et 2020, le nombre d’abonnements à la fibre optique à domicile a reculé de plus de la moitié. Malgré cette chute de l’activité, Frogfoot consolide son réseau. La société qui croit en un retour prochain de la croissance se prépare en conséquence.

Frogfoot, le fournisseur d'infrastructures télécoms à accès ouvert, a annoncé le mardi 28 septembre l'acquisition du réseau de fibre optique à domicile (FTTH) de Link Africa dans la province du Cap-Occidental. L’entreprise qui n’a pas dévoilé le montant de la transaction s’est réjouie de l’augmentation du parc clients qu’elle entraîne, portant le nombre total de domiciles connectés à son réseau à 312 000.

Selon Abraham van der Merwe, le président-directeur général de Frogfoot, les équipes sont « très enthousiastes à l'idée de l'acquisition du réseau Link Africa dans le Cap-Occidental. En plus d'accroître notre clientèle et notre empreinte FTTH, FTTB [fibre optique pour les entreprises] et FTTS [haut débit public], cette transaction a également une certaine valeur nostalgique ». Il a indiqué que certaines parties du réseau acquis ont été construites grâce à une coentreprise entre Frogfoot et Link Africa.

L’acquisition de l’infrastructure FTTH de Link Africa par Frogfoot intervient alors que le segment d’activité a connu un ralentissement de la croissance en 2020. Dans son dernier rapport d’activités de mars 2021, l’Autorité indépendante des communications (Icasa) révélait qu’entre 2018 et 2020, le nombre d’abonnements a chuté de 1 278 728 à 660 441.

Avec son réseau de fibre optique renforcé, Abraham Van Der Merwe a affirmé que l’entreprise continuera à « jouer un rôle significatif pour offrir un Internet abordable à tous les Sud-Africains ».

Muriel Edjo

