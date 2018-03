Afrique du Sud : la filière agrumes mise sur une reprise de l’activité à l’export cette année

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, l’Association sud-africaine des producteurs d’agrumes (CGA), s’attend à une hausse de 7% de ses exportations durant cette saison. La quantité expédiée devrait passer de 123 millions de cartons à 131,7 millions de cartons.

Dans le détail, le volume des exportations de pamplemousse devrait progresser de 8% à 14,8 millions de cartons.

Dans la classe des oranges, la variété Valencia verra ses exportations stagner à 53,9 millions de cartons, tandis que la Navel verra son stock se redresser à 25,6 millions de cartons par rapport à l’année dernière (21,1 millions de cartons).

Du côté des citrons, les embarquements porteront sur 21 millions de cartons à la faveur de l’entrée en production de nouveaux vergers.

Enfin, les fruits à baie poursuivront leur trajectoire ascendante avec un stock de 14,75 millions de cartons prévu (+10%).

L’Afrique du Sud est le second plus gros exportateur d’agrumes du monde, et le premier de l’hémisphère sud. L’industrie agrumicole fournit plus de 20% des revenus de l’horticulture sud-africaine et emploie plus de 100 000 personnes.

Espoir Olodo