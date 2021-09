Hausse mondiale des coûts : construire ensemble une chaîne de valeur de la banane juste et durable (Afruibana)

(AFRUIBANA) - Alors que nous entrons dans la période de contractualisation de nos engagements pour l’année suivante avec la grande distribution, nous, producteurs africains, souhaitons attirer l’attention des parties prenantes sur les hausses de coûts que connaît le secteur mondial de la banane et notre continent en particulier.

Tout d’abord, nos frais de transport maritime, affectés par la conjoncture sectorielle actuelle, sont appelés à augmenter en 2022 de plus de 60 %. De même, sous les effets du renchérissement des facteurs de production et du ralentissement des chaînes d’approvisionnement, nous anticipons une hausse de nos coûts d’achats de l’ordre de 20 à 25% suivant les produits (cartons, engrais, produits phytosanitaires etc). Par ailleurs, pour ceux de nos producteurs qui ne l’auraient pas encore atteint, la mise en œuvre du « salaire décent » de la Global Living Wage Coalition va nécessiter des efforts supplémentaires, en dépit d’une méthodologie ne prenant même pas en compte les multiples services de santé, d’éducation ou de logement déjà offerts à nos équipes. Enfin, face aux perspectives d'évolution de l'économie mondiale et ses effets sur les parités, nous escomptons une hausse supplémentaire de nos coûts d’opération de 3 à 5 %.

Pour autant, il faut noter que ces hausses de coûts ne se sont pas traduites jusqu’à présent par des hausses du prix de la banane. Au contraire, l’année 2021 restera comme une année très difficile pour le marché, avec des prix du carton de 18,5 kg tombant même temporairement en-dessous de 10 € selon l’Observatoire du CIRAD. Ces niveaux planchers viennent eux-mêmes au terme d’une longue et profonde dégradation des prix d’achat auxquels les producteurs ont dû faire face seuls année après année.

Dans ce contexte, nous comptons sur l’engagement de nos partenaires européens de la grande distribution pour rendre toujours plus juste et résolument durable les chaînes de valeur de la banane. En effet, seuls des prix de vente justes peuvent permettre une juste répartition de la valeur entre les acteurs de notre chaîne. Ces prix justes sont aussi la clé pour amorcer les investissements essentiels de la transition écologique et énergétique de notre secteur durant cette décennie.

Chaque acteur de notre chaîne, du producteur à l’acheteur final et au consommateur, doit en responsabilité « faire sa part » et contribuer à l’évolution positive de notre secteur. C’est dans cet état d’esprit que nous souhaitons préparer l’année à venir avec nos partenaires de la grande distribution et, avec eux, veiller à ce qu’en 2022 et au-delà la chaîne qui relie nos 30 000 employés aux millions de consommateurs européens soit toujours plus juste et résolument durable.

Membres signataires :