Banane : les exportations mondiales ont atteint 21,4 millions de tonnes en 2020

(Agence Ecofin) - Dans le monde, le commerce de fruits tropicaux est en plein essor. Avec la hausse des revenus des consommateurs, l’amélioration des chaînes d’approvisionnement et des transports, les échanges internationaux ont bondi ces dernières années.

En 2020, la banane a encore dominé le marché fruitier mondial. D’après les estimations publiées le 13 septembre dernier par le magazine Fruitrop du Cirad, les expéditions de la musacée se sont cumulées à 21,4 millions de tonnes durant ladite saison, soit environ 30 % du commerce global de fruits.

Ce stock représente par ailleurs plus du double de celui de la pomme (7,6 millions de tonnes), second fruit le plus vendu au monde. Selon Fruitrop, le volume des exportations de bananes a permis de générer des recettes de 13,8 milliards $ en 2020.

Cette manne financière a principalement été captée par les principaux pays fournisseurs comme l’Equateur, le Costa Rica et la Colombie qui ont réussi à maintenir leurs activités de récolte et leur chaîne de commercialisation extérieure en dépit de la crise sanitaire liée au coronavirus.

Du côté de la demande, l’Union européenne (UE), premier importateur mondial, a été le moteur de la dynamique de la consommation. En 2020, le marché communautaire a absorbé en effet (hors production européenne) 6 millions de tonnes de bananes, soit 224 000 tonnes de plus qu’en 2019.

Pour rappel, la variété Cavendish constitue près de 95 % de la banane commercialisée dans le monde.

Espoir Olodo

Lire aussi :

16/07/2021 - L’avocat sera la vedette sur le marché mondial des fruits tropicaux d’ici 2030