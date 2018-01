Maroc : la filière des fruits rouges se dote d’une nouvelle organisation

(Agence Ecofin) - Au Maroc, la filière des fruits rouges (fraise, myrtille et framboise) vient de mettre sur pied un nouvel organisme pour son développement.

Dénommée « Fédération interprofessionnelle marocaine des fruits rouges (INTERPROBERRIES MAROC-IPBM) », l’organisation qui rassemble aussi bien les producteurs que les exportateurs ambitionne de contribuer à l’essor du sous-secteur ainsi qu’à sa promotion.

Plus spécifiquement, celle-ci devrait notamment s’accentuer sur divers points allant de la formation technique des acteurs à la commercialisation interne et externe (notamment la mise en œuvre des normes sanitaires et phytosanitaires et la prospection de nouveaux marchés), en passant par les activités destinées à accroître la valeur ajoutée de la filière.

La culture des fruits rouges se pratique sur près de 8 900 ha dont 4 000 ha sont situés dans la province de Larache. Le Royaume chérifien a produit en 2015/2016, environ 268 000 tonnes de cette catégorie de fruits et table sur une récolte de 360 000 tonnes, d’ici 2020.

Espoir Olodo