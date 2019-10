Afrique subsaharienne : lancement d’un nouveau programme en vue de soutenir la formation et le mentorat des jeunes

(Agence Ecofin) - Regional Alliance for Youth, un programme qui soutient les initiatives de formation et de mentorat des jeunes en Afrique subsaharienne, a été officiellement lancé le 30 octobre 2019 à Abidjan en Côte d’Ivoire. L’objectif de ce programme est de permettre aux jeunes d’acquérir des aptitudes professionnelles essentielles pour favoriser leur employabilité.

Après l’étape ivoirienne, le programme sera également lancé en Angola et en Afrique du Sud respectivement le 31 octobre et le 4 novembre 2019.

Le projet piloté par l’entreprise Nestlé connait le partenariat des gouvernements des pays hôtes de l’Organisation internationale du travail et de plusieurs autres multinationales et entreprises locales.

Le déroulement du projet comprend l’organisation d’ateliers de renforcement de compétences, l’identification des possibilités et de l’accessibilité des carrières, et enfin l’offre d’entretiens d’orientation professionnelle, destinés à 1 000 jeunes en Angola et au moins 5 000 en Côte d’Ivoire d’ici 2020. A compter de 2021, il s’agira de 10 000 jeunes par an pour la Côte d’Ivoire.

Les jeunes ciblés sont ceux des universités et des écoles professionnelles qui ne sont pas considérées comme étant de l’élite, au sein et en dehors des capitales.

Le programme intervient alors que l’Afrique fait face à une croissance démographique importante. Selon les Nations unies, 20% des jeunes vivent en Afrique. Cette croissance démographique va de pair avec une augmentation du taux de chômage qui a atteint près de 30% de jeunes en 2016, en Afrique subsaharienne, selon l’OIT. Les prévisions de l’organisation portent ce taux à 50% d’ici 2025, si aucune action n’est engagée pour résoudre le problème.

Vanessa Ngono Atangana