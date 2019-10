L’Université panafricaine obtient un financement du Fonds africain de développement pour lancer des centres d’innovation

(Agence Ecofin) - La Commission de l'Union africaine a obtenu un financement du Fonds africain de développement pour rendre opérationnels les centres d'excellence en innovation de trois campus de l’Université panafricaine (PAU). Il s’agit des campus d’Ibadan au Nigeria, de Yaoundé au Cameroun et de Nairobi au Kenya.

L’information a été révélée dans un communiqué d’appel d’offres de l’université daté du 17 octobre 2019 et publié sur le site de l’UA. Le communiqué ne révèle cependant pas le montant du financement.

L’appel d’offres qui définit les besoins de fonctionnement de ces centres, priorise la conception et la mise en œuvre d'activités visant à renforcer l'innovation des diplômés, leur esprit d'entreprise et leur liaison avec le secteur privé. Ainsi, l’entreprise choisie devra fournir une assistance et une formation en matière de développement commercial, conforme à la thématique de chaque établissement ou campus de l’université, à savoir ; la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques.

Cet investissement devrait donner un nouvel élan à l'institution continentale qui fait face à des défis de financement depuis 2014. Plus encore, il permettra aux centres d’être en mesure de déployer des projets générateurs de revenus et de former leur personnel. Mais également de créer de jeunes professionnels et scientifiques africains dotés d'une formation de haut niveau pour accompagner la transformation du continent conformément aux objectifs de l’université.

L’Université panafricaine attribue chaque année, des bourses complètes à tous les étudiants sélectionnés de manière compétitive par des instituts thématiques.

Vanessa Ngono Atangana